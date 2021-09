Un artista entrega dos lienzos en blanco tras recibir 72.000 euros y lo titula 'Toma el dinero y corre'

Qué cara pondría el responsable del Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg en Dinamarca cuando recibió la obra del artista conceptual Jens Haanning al que habían pagado 72.000 euros para reproducir una obra suya. Se trataba de dos marcos de vidrio en cuyo interior había billetes (coronas y euros) para representar los ingresos anuales de un danés y de un austriaco.

Haanning entregó su obra como estaba pactado pero el resultado era muy distinto al encargado. Cuando desembalaron la obra de arte en lugar de los marcos con dinero se encontraron dos lienzos en blanco. No falto de sentido del humor, igual no tanto para los responsables del museo, tituló la obra 'Toma el dinero y corre'. Preguntado por los motivos, el artista no dudó en responder que "la obra de arte es que cogí su dinero", ha confesado en el canal de televisión danés DR.

Protesta por las condiciones

No considera que sea un robo sino un incumplimiento de contrato alfo que es parte del contrato de trabajo. Este acto es una protesta por parte del artista por las condiciones laborales y la escasa remuneración que iba a recibir por parte del museo. Y su intención es la de no devolver ni uno solo de los 72.000 euros recibidos. El museo está estudiando emprender acciones legales en caso de que no les devuelva el importe.

"Animo a otras personas que tienen unas condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si están sentados en un trabajo de mierda y no reciben dinero y se les pide que den dinero para ir a trabajar, que cojan la caja y salgan corriendo", aseguró.