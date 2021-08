WhatsApp podrá suspender tu cuenta: así puedes evitarlo

LEER MÁS La nueva función de Whatsapp que permite mandar mensajes sin tener el móvil

Algunos usuarios de WhatsApp han visto suspendida su cuenta y la compañía avisó la semana pasada a los usuarios de la plataforma del motivo por el que pueden ver suspendida su cuenta de manera indefinida.

El motivo que da la compañía es por tener instaladas algunas aplicaciones específicas, y es que la aplicación de mensajería telefónica de Facebook está introduciendo una serie de cambios en el servicio de chat, uno de ellos es utilizar la misma cuenta en varios dispositivos.

Este cambio permite a los usuarios de su versión beta el acceso anticipado a la función de soporte multidispositivo. Los usuarios se tendrán que asegurar de tener conexión en el móvil en el momento que vinculemos los dispositivos para transferir tanto chats como datos de la cuenta.

Hasta cuatro dispositivos se podrán conectar a la misma cuenta y se podrán realizar llamadas de vídeo y voz.

¿Cómo evitar que te suspendan la cuenta?

Muchos usuarios vieron cómo su cuenta quedaba suspendida sin previo aviso y para evitarlo, debes tener en cuenta la versión de WhatsApp que estás utilizando.

La aplicación de Facebook explica en un comunicado que "si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

Aplicaciones no oficiales

Las versiones de WhatsApp no autorizadas a las que se refiere son 'WhatsApp Plus' o 'GB WhatsApp 'que se emplean como sustitutivo de la app original pero están desarrolladas por terceros. La compañía advierte de que "estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Si estás usando alguna de estas aplicaciones y quieres guardar tus chats y archivos antes de borrar la aplicación, puedes hacerlo en 'ajustes', 'Chats', 'Copia de seguridad' y 'Guardar'.