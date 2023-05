La última novedad de WhatsApp: así podrás editar los mensajes

La red de mensajería instantánea WhatsApp permitirá desde ahora que sus usuarios puedan editar mensajes para "corregir errores" o, simplemente porque han "cambiado de opinión", han anunciado este martes. "Desde corregir un simple error ortográfico hasta añadir más contexto a un mensaje, estamos encantados de ofrecerte más control sobre tus chats", puntualiza WhatsApp.

Así se podrá modificar el texto

En muchas ocasiones te habrá pasado que has enviado un mensaje que te has arrepentido al instante o que con las prisas has escrito mal y solo tenías la opción de eliminarlo, pero no modificarlo. WhatsApp ha cambiado y el usuario que quiera modificar un texto suyo solo tendrá que pulsar prolongadamente sobre el mensaje enviado y elegir la opción "editar" en el menú.

Esta posibilidad para editar solo estará disponible hasta 15 minutos después de enviar el mensaje. Además, para que los usuarios que reciban el mensaje sepan que el emisario los ha modificado, los textos editados aparecerán como "editado", pero sin mostrar el historial de ediciones.

Al igual que ocurre con todos los mensajes personales, multimedia y llamadas, todos los mensajes y modificaciones que realice un usuario están protegidos por un cifrado de extremo a extremo, ha recordado la aplicación. Respecto a cuando comenzará a funcionar esta nueva función, se sabe que ya ha empezado a llegar a todos los usuarios del mundo y estará disponible para todos en las próximas semanas.