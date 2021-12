SEIS TÍTULOS OPTAN AL JUEGO DEL AÑO

The Game Awards 2021: estos son los videojuegos nominados a GOTY

Hasta seis títulos optan al Juego del Año en The Game Awards, el evento más mediático de los videojuegos que se celebra esta madrugada. Conoce aquí los seis candidatos a Game Of The Year (GOTY).

ondacero.es