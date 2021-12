Tercer check azul de Whatsapp: qué significa y cuándo aparecerá

WhatsApp es la mayor aplicación de mensajería instantánea y la más utilizada en España, motivo por el cual sus desarrolladores no paran de trabajar constantemente en actualizaciones que hagan que la experiencia de su uso sea cada vez mejor.

Las últimas actualizaciones son las referidas a las imágenes, vídeos y mensajes que sólo se pueden ver una vez o el WhatsApp Web Multidispositivo. Sin embargo, la innovación no queda ahí y la compañía está trabajando en una nueva actualización que tiene como objetivo informar a los usuarios, así como aumentar la seguridad.

Se trata del tercer check azul, que se sumaría a los dos ya existentes. Un único check significa que el mensaje se ha enviado, pero no ha sido recibido. Cuando aparece un doble check en color gris quiere decir que el receptor ha recibido el mensaje, pero no lo ha leído. En el momento en el que aparece el doble check azul, significará que la persona a la que se le ha enviado ese mensaje por fin lo ha leído. No obstante, esta opción se puede desactivar para aquellos usuarios que no quieran que se sepa que han leído los mensajes.

¿Qué significa el tercer check azul y cuándo aparecerá?

La nueva herramienta de WhatsApp propone tres check azul que aparecerían en el momento en el que alguien hiciese una captura de pantalla con alguno de los nuestros mensajes enviados. Si alguna persona hace una captura de un chat de grupo, todos los miembros serán notificados de lo que ha sucedido, según informa Infobae.

Tal y como cuenta el portal, el objetivo es tener más control sobre la privacidad, evitar riesgos cibernéticos y concienciar a los usuarios de que no deben enviar información de carácter personal a través de la aplicación.

Esta nueva opción aún no ha sido confirmada por WhatsApp, por lo que no se sabe cuándo aparecerá o si finalmente lo hará. En cualquier caso, siempre se ha advertido de que no se deben enviar datos personales, números de tarjetas de crédito o información bancaria, aunque sea a personas de confianza, a través de la aplicación de mensajería que, aunque ofrece conversaciones cifradas, no está exento de usos fraudulentos.