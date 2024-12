Un piloto explica los riesgos de no poner el modo avión en el móvil durante el vuelo

Activar el modo avión en nuestros dispositivos móviles antes de despegar no es solo una recomendación de las aerolíneas, sino una medida clave para evitar problemas innecesarios durante el vuelo.

Son muchas las personas que piensan que esta indicación es algo exagerada pero un piloto estadounidense ha aclarado en un video viral de TikTok por qué es tan importante.

El piloto, conocido en su cuenta de TikTok como @perchpoint, ha explicado que esta práctica no tiene que ver con evitar un accidente catastrófico, a pesar de lo que muchos creen: "No es el fin del mundo. El avión no se caerá del cielo y ni siquiera afectará a los sistemas de a bordo".

Sin embargo, subraya que los dispositivos móviles pueden causar interferencias molestas en los sistemas de comunicación de la cabina.

Este tipo de interferencia, aunque no representa un peligro directo, puede complicar la comunicación entre los pilotos y los controladores aéreos, especialmente en momentos clave como el despegue o el aterrizaje.

El modo avión desactiva las funciones de conectividad inalámbrica del dispositivo, como las redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Esto impide que el teléfono intente buscar señales de torres de comunicación, eliminando así la posibilidad de interferencias.

Además, al no estar conectado, el dispositivo reduce su consumo energético, algo útil en vuelos largos.

El piloto también advierte que no solo los teléfonos pueden causar problemas. "Cualquier dispositivo electrónico puede generar interferencias si no se apaga o se pone en modo avión. Incluso los equipos terrestres cercanos al aeropuerto pueden causar problemas", comenta.

Por esta razón, las aerolíneas piden que todos los dispositivos electrónicos sean configurados correctamente antes del despegue.