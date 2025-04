¿Qué es ese Círculo Azul que ha aparecido en tu WhatsApp?

Imagina poder tener un asistente virtual que esté a tu disposición en un solo click del móvil, preparado en cualquier momento para responder preguntas, buscar información o incluso generar imágenes.

Justo todo eso es lo que trae Meta AI. Integrado directamente en tus aplicaciones de Meta, este sistema de Inteligencia Artificial utiliza dos de los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por la compañía, Llama 3.2 (modelo de lenguaje) y Emu (sistema de generación de imágenes).

¿Cuándo llega Meta AI a tu móvil?

Meta AI ya está empezando a llegar a los móviles de toda España, comenzando por Android. Si eres usuario de este sistema operativo, el círculo azul no aparecerá en tu WhatsApp a simple vista. Para encontrarlo, simplemente pulsa el botón de iniciar un nuevo mensaje y ahí aparecerá. Algunos usuarios de Instagram, Facebook o Messenger también ya han visto implementada esta herramienta en el buscador de su bandeja de mensajes directos. Se espera que la llegada a los dispositivos iOS se produzca de forma inminente.

Así de fácil es usar Meta AI en WhatsApp:

Pulsa el botón con el signo + para redactar un nuevo mensaje. Verás aparecer el distintivo círculo azul de Meta AI.

Verás aparecer el distintivo círculo azul de Meta AI. Toca el icono para abrir un chat. Ahora, escribe tus preguntas o peticiones como lo harías con cualquier otro contacto. Olvídate de comandos complejos , Meta AI está diseñado para entender tu manera de expresarte.

Ahora, escribe tus preguntas o peticiones como lo harías con cualquier otro contacto. , Meta AI está diseñado para entender tu manera de expresarte. Tu conversación con Meta AI se guardará en tu lista de chats. No tendrás que buscarlo de nuevo para seguir interactuando.

¿Se puede desactivar Meta AI?

Tener una IA siempre presente puede generar dudas o inseguridad, pero es importante saber que Meta AI no se puede desactivar. El icono del círculo azul siempre permanecerá en la sección de nuevos mensajes, pero puedes optar por la opción de no utilizarlo y borrar el chat si lo deseas. No obstante hay que tener en cuenta que tus interacciones con ella se guardarán en los servidores de Meta y servirán para su aprendizaje.

Meta AI: Todas las posibilidades al alcance de tus manos

Esta integración marca un antes y un después en la forma en que interactuamos con nuestras aplicaciones diarias. Meta AI no solo responde preguntas, también podrás:

Realizar consultas en formato texto o por voz: pregúntale sobre el tiempo, resultados deportivos o cualquier duda que tengas.

pregúntale sobre el tiempo, resultados deportivos o cualquier duda que tengas. Utilizar la función "Mira esto": envía una foto a Meta AI para obtener información relacionada con ella, como identificar un animal o una planta que aparezca.

envía una foto a Meta AI para obtener información relacionada con ella, como identificar un animal o una planta que aparezca. Experimentar con la edición y la creación de fotos: puedes enviarle una foto y, por ejemplo, decirle que te quite una mancha en tu camiseta o la persona que sale por detrás. También usar el comando /imagine para pedirle que cree una imagen desde cero.

puedes enviarle una foto y, por ejemplo, decirle que te quite una mancha en tu camiseta o la persona que sale por detrás. También usar el comando /imagine para pedirle que cree una imagen desde cero. Interactuar en chats grupales: si mencionas a @MetaAI podrás hacer preguntas y obtener respuestas sin salir de la conversación.

La llegada de Meta AI a España y Europa nos abre un universo de posibilidades directamente en las aplicaciones que usamos a diario. Desde resolver dudas rápidamente hasta generar contenido creativo, este asistente virtual promete transformar nuestra experiencia digital por completo.