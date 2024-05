Qué pasa con la alarma del iPhone: un error hace que no suene y que sus usuarios se queden dormidos

Primera hora de la mañana y suena la alarma de un teléfono móvil. Es una escena muy habitual que se produce en los hogares de los ciudadanos de manera diaria. Unas alarmas que se utilizan prácticamente para todo y que en su mayoría se programan en los dispositivos móviles.

El uso de las alarmas y su temor en caso de que no suene han dado lugar a muchos argumentos si una persona no llega a tiempo a su cita, en cualquier ámbito, desde el trabajo hasta una quedada con amigos. "No me ha sonado la alarma y me he dormido", es una frase que se ha escuchado en repetidas ocasiones.

¿Qué ocurre si la alarma del teléfono no suena? Es lo que está ocurriendo a muchos usuarios de iPhone, que han hecho llegar sus quejas a Apple a través de las redes sociales. En la mayoría de los casos, el sonido no se reproduce al nivel de volumen esperado.

Ocurre solo en determinados modelos de iPhone y no obedece a ningún patrón. Al parecer, se trata de un problema de software que tiene que ver con la tecnología de 'detección del iPhone' con el que el volumen de la alarma es más bajo mientras los usuarios usan su dispositivo, por lo que Apple ya trabaja en una actualización que resuelva el problema.

Mientras que la compañía soluciona el asunto, se aconseja configurar la alarma en otro dispositivo. En caso de que el sonido sea bajo, Apple también recomienda comprobar el volumen del iPhone en Ajustes, así como mirar si el sonido no está establecido en 'Ninguno': para esto, hay que abrir la app Reloj, tocar la pestaña Alarmas y luego tocar Editar, Sonido y seleccionar un sonido.