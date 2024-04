Modo Rojo de WhatsApp: los riesgos de cambiar el color de la aplicación

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo: años después de su lanzamiento y con millones de usuarios utilizándolo todos los días, su icono de color verde se ha convertido en una imagen familiar para la mayoría de usuarios de Android y Apple.

Sin embargo, muchos usuarios quieren exprimir las opciones de personalización al máximo, y buscan métodos para alterar los colores de los iconos de sus apps más utilizadas. Si bien los terminales de Apple pueden modificar los iconos a través de la función 'Atajos', los teléfonos de Android deben recurrir a aplicaciones externas para poder realizar estos cambios.

¿Qué riesgos tiene cambiar el color del icono?

Meta no ha habilitado esta opción de personalización en su software, y por eso proliferan en la Play Store numerosas aplicaciones como Nova Launcher, Action Launcher o Lawnchair Launcher, que permiten a cualquier usuario modificar y cambiar los iconos de las apps a su gusto.

Con todo, estas aplicaciones pueden presentar unas Condiciones de Servicio que no coincidan con las de la aplicación base, y que podrían poner en riesgo nuestros datos personales y mensajes. En concreto, Action Launcher y Lawnchair Launcher advierten que es posible que comparta con terceros datos sobre uso y rendimiento, pero no datos personales de los usuarios

Nova Launcher, tal y como señala Europa Press, almacena datos sobre la ubicación y el rendimiento de las otras aplicaciones de los teléfonos, si bien advierte de que cifra esos datos y de que los usuarios pueden solicitar su eliminación.

X Icon Changer, otra aplicación popular de personalización, admite que los datos que recopila "no se transfieren a través de una conexión segura", y que a los programadores de la app le resulta imposible recuperar estos datos cedidos a terceros.

Las versiones no oficiales de WhatsApp

En los últimos años se han popularizado también una serie de versiones no oficiales de WhatsApp, como GBWhatsApp o WhatsApp Plus, aplicaciones ajenas a Meta que ofrecen emojis, stickers y fondos no disponibles en la app original. Cabe destacar que estas aplicaciones no están disponibles en Play Store, y por ello no cuentan con los filtros que esta tienda suele imponer sobre los productos que ofrece.

Estas aplicaciones, a pesar de sus atractivos estéticos, carecen del estricto cifrado "extremo a extremo" que presenta la aplicación de Meta, y que garantiza la privacidad en el intercambio de mensajes entre usuarios. La falta de una estructura enfocada a garantizar la seguridad de los usuarios puede suponer un riesgo para todos los usuarios tentados a utilizar este tipo de aplicaciones.