El caso en España que despertó el interés de la CIA: "Las gemelas telépatas"

"Estaban como unidas por un hilo invisible, lo que le pasaba a una lo sentía la otra. El caso que desencadenó la investigación de la Sociedad Española de Parapsicología fue la quemazón que una sufrió con una plancha. A 16 kilómetros de distancia la quemadura apareció en el cuerpo de la otra, que no se encontraba haciendo absolutamente nada que hubiera provocado eso. Recientemente se ha conocido un informe de la CIA interesándose por este caso ocurrido en España. Estas gemelas, llamadas las 'gemelas telépatas' estaban unidas por un hilo invisible y la investigación demostró que lo que una sentía lo mostraba la otra.

La revista científica, 'Cell Reports', acaba de publicar los resultados de la investigación en la que han participado científicos españoles". La investigación ha consistido en buscar personas por todo el mundo muy similares, casi dobles, casi idénticas; y han descubierto algo muy llamativo, y es que se parecían por dentro y por fuera, que no había ningún vínculo familiar entre ellos. Sin embargo, compartían casi todo su ADN, casi todos sus genes, y no sólo eso, sino que habían vivido cosas en su existencia muy parecidas y habían reaccionado igual., con lo cual, se llegó a la conclusión de que, personas que se parecen mucho, que comparten mucho ADN, tienen una serie de conexiones que van más allá de la casualidad; que van incluso a la mente, que van incluso a la personalidad. Es una investigación que demuestra, una vez más, que no sabemos prácticamente nada de lo que nos rodea, que hay un mundo mágico ahí fuera, que entre el más allá y el más acá, esa frontera, es una frontera de fantasía y llena de cosas que desconocemos".