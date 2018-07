Más países en los JJOO de los que existen para la ONU

Lo cierto es que, efectivamente, en los Juegos Olímpicos participan más países de los que están reconocidos como tal en las Naciones Unidas y a través de la Convención de Montevideo (diciembre de 1933) que establecía “la definición de Estado, sus derechos y obligaciones”.

A las olimpiadas de Londres concurren 205 “Comités Olímpicos” de los 206 existentes, el único que no lo hace como tal es el de las “Antillas Neerlandesas” perteneciente a la ODEPA (Organización Deportiva Panamericana), aunque sí lo hace uno de sus territorios “Aruba” (Tienen comités independientes el uno del otro). Sin embargo, el número de países reconocidos oscila entre los 194 y 198 según Naciones Unidas y las distintas resoluciones y convenciones aprobadas a lo largo del siglo XX. Además, sólo hay un país reconocido por Naciones Unidas que no participa en las Olimpiadas de Londres, Sudán del Sur. Por ello, el continente africano, con 54 países reconocidos, concurre con 53 comités olímpicos.

Por tanto, hay competidores NO RECONOCIDOS como países. Son los siguientes: Aruba (uno de los territorios de las Antillas Neerlandesas), Bermudas, Birmania, Taipei, Guam, Hong Kong, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Vírgenes Americanas, Islas Vírgenes Británicas, Palestina, Samoa Americana y Puerto Rico.

Hay, además, cuatro de deportistas independientes que compiten en tres disciplinas este año bajo la Bandera Olímpica, dependiente por tanto del Comité Olímpico Internacional. Proceden, casualmente, del único comité olímpico y el único país que no participan, las Antillas Neerlandesas (son dos hombres, Lee-Marvin Bonevacia que participa en la prueba atlética de 400m y Reginald de Windt en Judo, y una mujer, Philipine van Aanholt que compite en vela) y Sudán del Sur (Guor Marial, un sursudanés participante en la prueba de Maratón).