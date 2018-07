Contador: 'Era algo arriesgado, pero el que no arriesga no gana'

"Me la he jugado, tal vez no estoy en mi mejor momento pero tenía muchas ganas de ganar. Dedicó esta victoria a toda la gente que me ha apoyado y a los aficionados", ha manifestado el corredor madrileño.

El corredor español Alberto Contador ha asegurado a los periodistas tras la llegada a Fuente Dé, donde ha ganado la etapa y se ha puesto líder de la Vuelta, que hoy será un día que quedará "en la memoria de todos".

"Esto lo va a recordar la gente, era muy arriesgado atacar hoy desde tan de lejos pero me la he jugado porque en ciclismo el que no arriesga no gana", ha subrayado. Contador atacó en el Collado de la Hoz, penúltimo puerto de la jornada, descolgó a Purito Rodríguez e inició el camino hacia su victoria.

"Me la he jugado, tal vez no estoy en mi mejor momento pero tenía muchas ganas de ganar. Dedicó esta victoria a toda la gente que me ha apoyado y a los aficionados", ha manifestado el corredor madrileño. "Este es un día muy importante en mi vida porque muy poca gente apostaba ya por mi. Esta Vuelta es una gran carrera y hoy se ha vuelto a demostrar", ha subrayado.

El líder del Saxo Bank ha agregado: "El ataque me ha salido instintivo, igual lo podía haber hecho mal como en Barcelona pero afortunadamente me ha salido bien".

El madrileño, que marcó en meta 4h.29.20, aventajó hoy en seis segundos a un grupo con Alejandro Valverde y en cerca de tres minutos al líder, Joaquim "Purito" Rodríguez. Mañana Contador portará el maillot rojo camino de Valladolid, con una diferencia de 1 minuto y 52 segundos sobre Valverde.