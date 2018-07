Canciones sobre la vida

10 historias 10 canciones 242

(con la colaboración de Teresa Rayón)

1) Disney - Busca lo más vital

2) Opus - Live Is Life

3) REM - Imitation Of Life

4) Dire Straits - Walk Of Life

5) David Bowie - Life On Mars

6) Iggy Pop - Lust For Life

7) Queen - It's A Hard Life

8) Bon Jovi - It's My Life

9) Manic Street Preachers - A Design For Life

10) The Beatles - A Day In The Life

- Bonus Track -

Monty Python - Always Look On The Bright Side Of Life