Mariví Ibarrola, fotógrafa de la movida, premio Mujeres en el arte de La Rioja 2024

Fotógrafa riojana, autora de la colección Yo disparé en los 80, recibe el premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2024, en reconocmiento a toda su trayectoria en el campo de la fotografía. Este premio, en su undécima edición, recae por primera vez en una mujer dedicada a la fotografía..

María Victoria Ibarrula Castillejo, conocida como Mariví Ibarrola, nació en Nájera en 1956, se trasladó a Madrid a estudiar Ciencias de la Información y retrató la movida, al detalle.

Posee un archivo fotográfico propio que forma parte de la historia visual de nuestro país. Sus fotografías y reportajes han ilustrado publicaciones como La Voz de Euskadi, Madriz, Rock Espezial, Ruta 66, Rockdelux, Diario Vasco, Diario 16, Interviú, El Correo, Madrid Me Mata y diversos fanzines. Como fotoperiodista ha trabajado para numerosos medios e instituciones como Diario Vasco, Diario 16, Video Actualidad, Fundesco, Festival de Jazz de San Sebastián y Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Es Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense, Madrid.

Fotografía:

Marivi Ibarrola inició su carrera como periodista y fotógrafa freelance en los años 80 entre San Sebastián, La Rioja y Madrid. En esta época capturó con su cámara una etapa clave de la cultura y sociedad española: una generación de personajes, músicos y mujeres que transformaron la cultura urbana. Muchas de estas fotografías se publicaron en revistas y periódicos. Su trabajo fotográfico se hizo cuando la técnica era analógica y plantea un recorrido libre por aquellos años entre diversas ciudades y destinos.

En esta época sus fotografías y reportajes ilustraron publicaciones como La Voz de Euskadi, Madriz, Rock Espezial, Ruta 66, Muskaria, Gratix, Metal Urlanch, Tintiman, Rockdelux, Diario Vasco, Diario 16, Interviú, El Correo, Madrid Me Mata y diversos fanzines.

Posee un archivo fotográfico propio, que presenta en exposiciones y publicaciones, que forma ya parte de la historia visual de nuestro país.

Como fotoperiodista ha trabajado para numerosos medios y eventos desde sus comienzos profesionales en 1980, como Diario Vasco, Diario 16, Video Actualidad o Fundesco, entre otros. También ha trabajado en revelado/positivado, análisis técnico digital y digitalización. Entre otros muchos eventos ha fotografiado el Festival de Jazz de San Sebastián entre 1981 y 2023 y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián entre 1982 y 2023.

Docencia:

Además de profesional de la fotografía y del periodismo es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Imparte asignaturas de Comunicación Audiovisual, Fotoperiodismo, Fotografía Digital, Documental y Periodismo de proximidad, local y Periodismo Interpretativo en el Grado de Economía.

En esta misma universidad y en colaboración con TVE ha sido coordinadora y profesora de Fotoperiodismo del Máster Oficial en Documental y Reportaje periodístico Transmedia; profesora en el Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales VOGUE-UC3M. Además, ha participado en el audiovisual El vídeo arte y los video hartos a través de 90 fotografías.

También ha trabajado como docente en la Universidad Pública de Valencia, en el Seminario del Máster en Comunicación sobre la Industria Musical.

Ha impartido numerosas conferencias en el ámbito universitario, entre ellas: Fotografía Punk La Movida, Periodismo Corporativo, Los 90 en el Congreso Internacional Tecmerin, CONFOTO en el Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea, La inmigración en Madrid desde la perspectiva como fotógrafa y Las Mujeres y el activismo. ¿De profesión sus labores? en el Instituto Estudios de Género,

Comunicación:

También ha trabajado en Comunicación como coordinadora de proyectos, asesora de empresas e instituciones, mediadora en medios de comunicación, analista multimedia, nuevos soportes virales y como relaciones públicas. Entre otros muchos para el Gabinete de Comunicación Interna de Renfe; el programa El día por delante de Pepe Navarro (TVE, 1991), la Comunidad de Madrid, los Premios de la Música (Sgae, 2000-2001), el artista Luis Eduardo Aute, para Prissa, TVE, la Editorial Santillana, Esquire o los músicos Alejandro Fernández y El Barrio.

Publicaciones:

En 2012, edita el libro de fotografías Yo Disparé en los 80, publicación con una gran repercusión que hoy en día se ha convertido en un objeto de coleccionismo.

Su trabajo también aparece en otras publicaciones como De Lavapiés a la Cabeza (Madrid, 2018); La Televisión durante la Transición española (Cátedra, 2012) y Guía de la Movida madrileña (Anaya, 2020), entre otras.

Mención aparte tiene su aparición en el Diccionario de Fotógrafos, volumen en dos idiomas, español e inglés, que constituye el primer diccionario exhaustivo de fotógrafos españoles, editado por Acción Cultural Española y La Fábrica (2014).

También es importante destacar en este apartado que la casa de subastas Christie's publicó su fotografía de 1983 en la que aparecía Andy Warhol en un catálogo y poster.

Exposiciones:

La lista de exposiciones de esta autora es extensísima y abarca muestras entre sus años de juventud y hasta la actualidad. Entre otros muchos, merece la pena destacar sus exposiciones en PHotoEspaña (Madrid), en la Fundación Canal (Madrid), en el Museo San Telmo (San Sebastián) comisariada por Nekane Aramburu, en Alhóndiga (Bilbao), en el Festival Mulafest (IFEMA, Madrid), La Térmica (Málaga), en Cineteca (Matadero, Madrid), en el Museo de Arte Contemporáneo Artium (Vitoria Gasteiz) y en el Centro Arte de Alcobendas (Madrid).

Documentales:

En 2020, Radio Televisión Española le dedicó un capítulo entero de la serie Detrás del Instante, dirigido por Xavier Baig y Jordi Rovira; que presenta en formato documental la obra de diferentes fotógrafos recorriendo sus trayectorias en capítulos biográficos. Entre los artistas que aparecen en la serie están entre otros además de Mariví Ibarrola: Gervasio Sánchez, Joan Fontcuberta, Isabel Muñoz, César Lucas, Sofía Moro, Raúl Cancio, Marisa Flórez y Joana Biarnés.

También en televisión, su trabajo aparece en la serie de ficción Cuéntame, de RTVE en capítulos emitidos en la 16ª temporada (2015) y en la 18ª (2017).

Sus fotografías han sido incluidas en múltiples documentales, entre ellos: Lo Que Hicimos Fue Secreto de David Álvarez García (2017) sobre el punk y la ocupación; 'I Need a Dodge! Joe Strummer on the Run de Nick Hall (2018); No Somos Nada de La Polla Records, de Corcuera (2021); reportaje sobre Alejandro Sanz para Netflix, (2017); San Sebastián ciudad de la Cultura (2016); Digamos que hablamos de Sabina (2020); Los Secretos para Movistar (2010); Rock Radical Vasco, Lou Dokumental sobre Lou Olangua de O.K. Korral (2019).

En La Rioja:

En 2019 la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Logroño y Mujeres en el Arte en La Rioja le dedicó una gran exposición titulada Inmersión en tu Pecera en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

En 2013 había expuesto alguno de sus trabajos fotográficos sobre “Las Vueltas de 1981 de Nájera” y “Disparos en los 80” en Nájera, en Fundación Caja Rioja ()

Reconocimientos:

En 2023, se le concedió el Premio de Fotoperiodismo “Juantxu Rodríguez”, Premios del Periodismo Vasco, concedido por la Asociación de Periodistas Vascos.

En 2017, fue Premio Nacional de Fotografía Pop-Eye, concedido por la Asociación Bon Vivant, que en esa edición se entregaban en Trujillo (Cáceres).