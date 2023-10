La Guardia Civil desmiente el intento de secuestro de un niño en Haro. Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil, indica en Onda Cero La Rioja que todo comenzó con un mensaje reenviado, de forma masiva y sin contrastar, a través de WhastApp el pasado día 23 por padres y madres de la ciudad jarrera.

Los padres del menor en un primer momento no quisieron interponer denuncia pero, por seguridad, agentes del del Grupo de Investigación de Haro y del Servicio de Seguridad Ciudadana establecieron numerosos servicios de vigilancia en las inmediaciones de los centros escolares, así como en parques y zonas de ocio frecuentadas por niños, al objeto de localizar el vehículo en que habían intentado llevarse al menor.

Durante estos cinco días de investigación se ha podido determinar que no ha existido un intento de secuestro. El día de los hechos el menor de 10 años camina solo en dirección a su domicilio tras finalizar el entrenamiento de futbol. Un padre en compañía de su hijo menor que también había acabado el entrenamiento, le ofreció de manera altruista acercarlo hasta su domicilio ante el temor de que le pudiera ocurrir algún percance. El niño, al no confiar, respondió que NO.

Desde la Guardia Civil se pide a la ciudadanía que no difundan este tipo de mensajes siempre que no haya constancia de su veracidad.