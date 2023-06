Concha Andreu encabezará la candidatura socialista al Senado para el 23 J

Además de la sorpresa de encabezar la lista al Senado, sorprende que Andreu no haya adoptado la decisión de si tomará o no posesión de su acta de diputada regional, y habrá que esperar al día de la constitución de la Cámara, el 22 de junio. Dice que no afrontan la cita del 23 de julio como una revancha del 28 M y considera posible que haya "remontada" y salga un gobierno de izquierdas para España. La número uno al Congreso, Elisa Garrido, está satisfecha de la gestión que ha hecho en Calahorra e ilusionada con el reto que afronta