La Brújula de La Rioja 08/10/2021

Son las propuestas que cada viernes hacemos de cara al fin de semana. Hoy hemos analizado con José Manuel León Meliá la película de Almodóvar "Madres Paralelas". Diego Ochoa, de la librería Santos Ochoa, nos muestra los libros más vendidos y la recomendación de uno. Ángel Andrés, de Knet comunicaciones, vuelve con lo más interesante en el mundo de internet, como el último videoclip de C-Tangana , y por último, Vicente Orío nos lleva hasta "Pozo Negro" en La Sierra de la Demanda.

De fondo ha sonado Paul Simon "Me and Julio down The Schoolyard".