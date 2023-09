Más de uno La Rioja Informativo 7.20 07/09/2023

Haro inicia sus fiestas de La Vega con modificaciones por el atropello mortal del lunes.

Bodegas Familiares deja la Mesa del Consejo Regulador de la DOCa Rioja al no estar de acuerdo con los planteamientos que rigen en la actualidad muchos aspectos del Rioja, y sobre todo por el modelo de representatividad establecido. El Consejo Regulador no entiende la decisión, en pleno debate del cambio de estatutos, y considera inadecuado hacer "ruido" en torno a la DOCa en un momento tan delicado para el sector. Las demás entidades de la Interprofesional creen inoportuna la decisión de Bodegas Familiares y no entienden su marcha.

Comienza el curso escolar en la mayoría de ciclos formativos.