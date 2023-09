Más de uno La Rioja Informativo 7.20 06/09/2023

Los heridos evolucionan de forma favorable y no se teme por su vida. El apoyo sicológico a todos los afectados por esta tragedia será esencial para pasar el duelo en los próximos días, afirman las autoridades sanitarias.

La Guardia Civil no tiene duda de que el atropello fue intencionado y que no tiene ningún corte terrorista. Se mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque parece cobrar más peso la de los problemas de salud mental del detenido, de 26 años, que no tenía antecedentes, y que estaba acompañado por sus padres en el vehículo.

Los sindicatos se concentrarán a mediodía de hoy en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero, ante el cierre del mismo