Basilio García, CEO de Callaghan en ‘Más de uno’: “La gente está más tiempo en casa; y eso nos inspiró nuestra nueva línea de calzado”

“Los Callaghan In son un proyecto que brota de la pandemia. Demuestra la actitud que hemos tenido con todo el tema del covid: no achantarnos, no meternos debajo de la mesa; poner lo mejor de nuestro talento”, explica Basilio García.

En este sentido, el consejero delegado explica que “vimos que la gente emplea más tiempo en estar en casa, así que nos pusimos a trabajar, con la ventaja de que nosotros, a diferencia de la competencia, somos fabricante, no sólo diseñadores”.

Así, los nuevos Callaghan In están fabricados con la última generación de material de Callaghan, que consigue un zapato de tan solo 170 gramos y un fantástico confort plantar.

Los riesgos de caminar descalzo

Caminar descalzo por casa puede resultar cómodo, pero el pie no está diseñado para andar de este modo, por lo que, a largo plazo, puede provocar lesiones en los metatarsos y en el talón de aquiles, por eso es conveniente usar el calzado adecuado, también para estar en el hogar.

El diseño de los Callaghan In está pensado para redistribuir el peso durante la pisada de tal manera que se eviten daños en el sistema motor. “Callaghan In son tan cómodos que si no te das cuenta te metes en la cama con ellos”, han bromeado Basilio Rodríguez y Carlos Alsina.

El consejero delegado de la compañía zapatera ha explicado, además, que Callaghan trabaja cada día por minimizar, en un primer momento, y compensar con la plantación de un bosque el 100% de las emisiones de Co2 a la atmósfera.