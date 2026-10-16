Trece intoxicados en Vitoria tras consumir huevos contaminados con salmonela

Trece personas resultaron intoxicadas el mes pasado en Vitoria tras consumir huevos contaminados con salmonela y tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas, aunque ya han recibido el alta, según ha confirmado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron en septiembre y el Ejecutivo autonómico comunicó la incidencia al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, comunidad autónoma de la que proceden los huevos contaminados. El Departamento de Salud está ahora analizando las muestras de las personas afectadas.

La presencia de estos huevos en el mercado ha llevado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) a emitir el pasado 8 de octubre una alerta grave de seguridad alimentaria de alcance internacional ya que se han vendido tanto en Portugal como en España.

Los huevos ya han sido retirados del mercado, según informa en su web este organismo europeo.

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, se hizo eco el martes de esta alerta sanitaria europea y recriminó a las autoridades españolas no haber informado a los consumidores sobre este brote de salmonelosis. Al mismo tiempo, exigió que se hicieran públicas la marca, el número de lote y detalles de la comercializaron de los huevos contaminados.