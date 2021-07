Policía Municipal y Ertzaintza impedirán a partir de esta medianoche y hasta las 6 de la madrugada los botellones

LEER MÁS DECRETO LEHENDAKARI 15/07/2021

El Gobierno vasco ha decidido modificar las medidas restrictivas para hacer frente a los botellones y evitar las aglomeraciones de jóvenes en espacios públicos . A través de un decreto del Lehendakari que recoge así " Se determina la imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas , durante la franja horaria que va de las 00:00 horas a las 06.00 horas en los parques, jardines, playas , zonas deportivas, pistas de patinaje ( skating) o espacios de uso público al aire libre similares " .

Decreto

El decreto del Lehendakari atribuye a los ayuntamientos de Euskadi y , en su caso, a las Administraciones competentes la ordenación de dichos espacios . Por lo que serán los ayuntamientos vascos , los que tendrán que realizar un despliegue de la policía local para disolver los botellones e incluso multar a los participantes , con sanciones de hasta 600 euros . Serán los consistorios los que determinen que espacios públicos se cierran en ese tramo horario que va desde las 00:00 horas hasta las 06:00 de la madrugada .El decreto del Lehendakari también establece " el deber de no formar parte de encuentros , fiestas o eventos , ni en exteriores ni en interiores , que representen aglomeración de personas sin aplicación de los protocolos y medidas preventivas en vigor". Una medida que persigue atajar los contagios de coronavirus entre los más jóvenes y que en las últimas semanas se encuentran disparados . La comisión técnica del LABI ya ha manifestado que se están produciendo contagios entre la población no vacunada, entre los jóvenes de 16 y los 40 años. Por ello el portavoz del Gobierno Vasco , Bingen Zupiria dice que el nuevo decreto y las nuevas restricciones nocturnas se han elaborado de manera segura y limitada . El portavoz añade que se están produciendo contagios entre la población no vacunada, entre los 16 y los 40 años y entre los que todavía falta prácticamente una cuarta parte de la población para acceder a la primera vacunación y que también en esos grupos de edades y encuentros sociales se prescinde de la mascarilla, de las distancias y se producen contagios masivos