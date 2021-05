Ocho playas vascas sin humos ni colillas

LEER MÁS El número de participantes en programas para dejar de fumar se triplica en 2020

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que el consumo de tabaco en Euskadi está "en retroceso" y ha destacado que en 2020 los participantes en programas para dejar de fumar se han triplicado, al pasar de 2.059 a 7.820. Asimismo, ha anunciado una experiencia piloto para este verano en cinco playas en las que se invitará a dejar de fumar, con el objetivo de iniciar en 2022 la constitución de la Red vasca de playas libres de humo de tabaco.

Sagardui ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa ofrecida en Bilbao con motivo del día mundial sin tabaco que se celebra el 31 de mayo, en la que ha estado acompañada de la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia y el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Víctor Bustamante.

La consejera de Salud ha destacado que el Gobierno vasco ha renovado el compromiso con la lucha de tabaco y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Sagardui ha indicado que la tendencia de consumo de tabaco en Euskadi sigue en "retroceso" y, según los últimos datos de la encuesta de adicciones de 2017, el consumo habitual había caído del 30 al 22%. La consejera ha precisado que es una encuesta que se realiza cada cinco años y se volverá a realizar en 2022.

La responsable de Salud ha afirmado que sí cuentan con datos actualizados sobre las personas que en Euskadi han iniciado un tratamiento de deshabituación del tabaco promovido por Osakidetza y los han sido muy "positivos" porque se ha triplicado el número de personas que han comenzado un tratamiento para dejar el hábito de fumar bajo supervisión profesional, al pasar de 2.059 en 2019 a 7.820 en 2020.

Entre las personas que han iniciado estos tratamientos, un 51% son hombres y un 49% son mujeres y, por edad, más del 60% de las personas están comprendidas entre los 40 y 60 años.

Playas sin humos

La Consejera ha adelantado que, a partir del 15 de junio, se llevará a cabo una experiencia piloto en ochoplayas (Itzurun y Santiago de Zumaia, Laga y Laida de Ibarrengelu, Isuntza de Lekeitio, Laidatxu de Mundaka y Gario Sur de Burgelu), en las que se invitará a no fumar durante la estancia en los arenales. Tras esta experiencia piloto, se pretende iniciar en 2022 la constitución de una red vasca de playas "libres de humo de tabaco".

Según ha apuntado, la propuesta pretende "desnormalizar" el consumo de tabaco y crear "un ambiente sin humo" para evitar también el consumo pasivo en un entorno de ocio con "gran presencia de menores. Además, ha añadido que esta iniciativa pretende contribuir a evitar que las colillas sean el "objeto contaminante más habitual en estos espacios" y aumentar el "atractivo natural del entorno".

Sagardui ha indicado que no se trata de una iniciativa punitiva, ya que en estos espacios la ley no impide fumar y ha añadido que tampoco el Gobierno vasco se plantea en estos momentos promover una ley que prohíba fumar en las playas. "Es una invitación para que los que vayan a aunar se lo piensen dos veces y no lo hagan", ha dicho.