Niños y niñas reivindican su protagonismo en las fiestas de Vitoria

La Blanca 2023 sigue su curso y cumpliendo hitos como lo es la bajada de Edurne y Celedón txiki que un año más, no ha defraudado. Varios miles de personas han aclamado con júbilo a la representación infantil de los máximos exponentes festivos. Amets Busto e Iratxe Calvo han dejado en casa los nervios y han asumido a la perfección el rol que les ha tocado este día y que nunca olvidarán. En su mensaje desde la Balconada, no se han olvidado los niños y niñas que no pueden disfrutar de las fiestas