Los mayores de 60 años presentan las peores cifras de covid

Desde este pasado lunes el protocolo de seguimiento y control de la pandemia ha cambiado para centrarse solo en los casos graves y mayores y son precisamente este colectivo, el de mayores de 60 años el que , hoy en día, presenta peores datos . Así lo ha aclarado la consejera vasca de Salud, quien ha advertido ,que los mayores de 60 años mantienen una peor evolución, con una tasa de incidencia acumulada de 625 casos en 14 días y una tendencia al alza. De hi el llamamiento a no bajar la guardia ante el covid-19, porque la pandemia "no se ha acabado en absoluto" y la aparición de una nueva variante que "condicione toda la escena epidemiológica y asistencial sigue siendo una posibilidad que hay que prevenir".

Actualización de datos

Hace un mes, según los últimos datos facilitados por Osakidetza, la tasa de incidencia acumulada a 14 días era de 467 casos por cada 100.000 habitantes y, a fecha de hoy, es de 468,52, lo que supone 12,8 puntos menos que ayer. Además, la consejera vasca ha apuntado que la tasa de reproducción del virus que mide el indicador 'R0' ha bajado de 1, tras llevar prácticamente todo el mes por encima de ese valor. La tasa de positividad semanal se mantiene en torno al 15 o 16% desde hace ya tres semanas y, a fecha de hoy, se sitúa en el 13,6%, encadenando cinco días consecutivos de descenso. vistos estos indicadores, hacen pensar que en los próximos días y semanas "no tendremos grandes cambios en la evolución de la pandemia" y, según ha apuntado la consejera vasca, es probable "un suave descenso de las cifras de personas contagiadas que consolidan los datos de estos últimos días".

Situación hospitales

Lo que sí ha mejorado en el último mes es la situación hospitalaria y, especialmente, las UCI. Hace un mes había 162 personas ingresadas en planta, 49 en UCI y la semana anterior se habían registrado 79 fallecidos. En la actualidad, hay 149 personas ingresadas en planta, nueve menos que ayer, 16 personas en las UCI y la semana pasada se registraron 18 fallecimientos.