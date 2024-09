Johnny Depp y Elena Irureta, protagonistas hoy del Zinemadia

La llegada anoche de Johnny Depp desató la locura en la entrada del Hotel María Cristina. Hoy se proyecta su segundo largometraje, Modi, Three Days on the wing of madness. Situada en una Paris desgarrada por la guerra en 1916, el artista bohemio Amadeo Modigliano se replantea su trayectoria como artista, incluso el rumbo de su vida. Forma parte de la Sección Oficial, pero fuera de concurso. Quienes sí compiten son On Falling, de Laura Carreira y ‘El hombre que amaba los platos voladores’ del argentino Diego Lerman.

Premio Zinemira

El Premio Zinemira es el galardón honorífico otorgado por el Festival de San Sebastián y las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA a la trayectoria de una personalidad destacada del cine vasco. Este año recaerá en Elena Irureta quien recogerá el galardón en la Gran Gala del cine vasco que se celebrará a partir de las siete y media en el Teatro Victoria Eugenia. La actriz de Zumaia tiene en su haber más de una treintena de películas, numerosas series y funciones de teatro.

Atresmedia

Atresmedia presenta El gran salto, la nueva serie original de atresplayer, narra una de las historias más apasionantes del deporte español: la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr; su camino hacia el éxito olímpico y su caída a los infiernos. El actor Óscar Casas será el protagonista de El gran salto, metiéndose en la piel del icónico gimnasta. A lo largo de cinco episodios veremos la dualidad entre dos momentos vitales de Deferr: su etapa más gloriosa y exitosa con sus éxitos profesionales y su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción.

Cine argentino

Argentina tiene también su espacio hoy, una jornada dedicada al séptimo arte en este país, que vive una situación excepcional de parálisis de proyectos y falta de apoyos del gobierno.