La crisis de los suministros pone contra las cuerdas a los talleres mecánicos de Euskadi

Es difícil encontrar un sector económico al que no le este afectando la crisis de los suministros, que se traduce en retrasos para obtener productos y precios al alza. Los talleres mecánicos y empresas de recambios, en nuestro entorno, llevan semanas en esta difícil coyuntura. Faltan piezas como escobillas del limpiaparabrisas o recambios para reparaciones. Muchos clientes que acuden a reparar sus vehículos, a revisiones, por ejemplo, de cambio de aceite o a renovar piezas reciben el mismo mensaje: toca armarse de paciencia, no esta en mano de los mecánicos ni los plazos de espera ni, en algunos casos, los precios. Este problema afecta a todo el sector, ya sean cadenas o negocios pequeños. Hay mucha incertidumbre porque acumular material no es una solución, eso supondría unos costes extra de almacenamiento y además, no es fácil decidir cuánto invertir en productos.

Los retrasos y problemas en el stock empezaron hace tiempo

Según el sector, los primeros problemas comenzaron cuando, tras lo peor de la pandemia, se retomó la actividad y los proveedores no han logrado recuperar el ritmo de producción o envío de material. Toca resignarse, aconsejan armarse de paciencia ya que, en los próximos meses, la situación puede complicarse aún más.