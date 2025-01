Condenado a ocho años de prisión por agresión sexual a una menor en Álava

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a ocho años de prisión a un hombre por detención ilegal y agresión sexual a una menor, a la que, con engaños, llevó en su vehículo a una zona apartada y, tras retenerla, trató de desnudarla y la "manoseó".

Los hechos declarados probados se produjeron en octubre de 2023, cuando el acusado coincidió en un bar con un menor, hijo de un conocido, y una amiga de este, a los que invitó a sendas bebidas. Después se ofreció "insistentemente" a llevarles a casa, pero el acusado utilizó este supuesto favor para engañarles y lograr que accedieran a subir a su vehículo, que condujo hasta una zona "boscosa, apartada", "sin iluminación artificial" y "poco frecuentada a esas horas".

El procesado -según la sentencia- dejó ir al menor pero retuvo a la amiga de este, a la que trató de quitar la ropa y manoseó. El tribunal considera que las pruebas practicadas en la vista oral son "suficientes para enervar el efecto protector de la presunción de inocencia" del acusado.

La Sala afirma que "ninguna tacha se puede poner a la credibilidad" de la menor y cita otras declaraciones de testigos que sirven de "corroboración periférica" del testimonio de ella. El hombre estaba acusado de dos delitos de detención ilegal, pero el tribunal considera que no procede en el caso del niño porque el procesado le dejó marchar sin obstáculo.

La Sala añade que el hecho de que el acusado no consiguiera desnudar a la menor "no significa que los actos tendentes a ello, ese manoseo, no constituyan un delito consumado, pues se trata de actos de indudable carácter e intencionalidad sexual".

El tribunal estima que hubo intimidación porque "estamos hablando de una niña de 11 años frente a un hombre de 46, que la retiene dentro de su coche, de noche, en un lugar apartado y oscuro". Además --añade-- el acusado buscó a propósito un espacio "apartado, poco frecuentado, oscuro, boscoso, en el monte, para alejar cualquier posibilidad de ayuda que pudiera recibir la víctima y aumentar su desamparo", por lo que el tribunal aprecia la agravante de la denominada circunstancia de despoblado.