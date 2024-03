Comisiones Obreras reclama en Euskadi un pacto sobre los cuidados para una igualdad real

2023 ha sido un gran año en materia de mujer y mercado laboral para el sindicato Comisiones Obreras. Así lo han asegurado en la presentación de su informe sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral. Subida del Salario Mínimo Interprofesional, acuerdo de pensiones o reforma laboral son algunas de las mejoras que recalca el sindicato.

Un año en el que han mejorado todos los datos, aún así, aún son muchos los problemas estructurales por solucionar. Entre ellos la segregación ocupacional que provoca que solo 9 de cada 100 mujeres ocupadas sean trabajadoras de la industria. Las mujeres representan el 48,4% de toda la ocupación. Sin embargo, desde la perspectiva del reparto por sectores se observa que el 59,1% de los empleos en el sector servicios es ocupado por ellas, mientras que solo el 13,8% en construcción y apenas 22,6% en industria.

Pacto por los cuidados

Denuncia también desde Comisiones Obreras a la temporalidad en el empleo público o a la parcialidad no deseada. 1 de cada 4 mujeres ocupadas en Euskadi trabajan a tiempo parcial, una circunstancia a la que muchas se ven abocadas como consecuencia de un modelo feminizado de cuidados. El sindicato reclama un pacto integral de país desde los servicios públicos para atender el mundo de los cuidados. Sostienen que si no se aborda este tema no se va a conseguir nunca la igualdad real entre hombres y mujeres.