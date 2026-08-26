CAF se adjudica el suministro de 15 unidades tren-tram para Île-de-France Mobilités por 150 millones

(EUROPA PRESS)

Île-de-France Mobilités -autoridad que organizadora los transportes de París y toda su región- ha adjudicado a CAF un contrato por valor de más de 150 millones de euros para el suministro de 15 tren-tram para la línea T13, que incluye adicionalmente la opción del suministro de repuestos para la flota, así como trenes adicionales.

Según la empresa ferroviaria vasca, la línea T13 forma parte de la red de transporte regional de Île-de-France y es operada por RATP Cap Île-de-France, filial de RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens).

Inaugurada en 2022, la línea T13 da servicio al área del Grand Contournement Ouest (GCO) de París, conectando diariamente las localidades de Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'École, en el departamento de Yvelines, pasando por Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versailles. La línea facilita la interoperabilidad del transporte en la región, ya que conecta con las líneas TER, RER y de autobús.

15 TREN-TRAM

Los 15 tren-tram encargados están destinados a la ampliación de la línea T13, cuyo recorrido se extenderá hasta la localidad de Achères. El objetivo principal es reducir los tiempos de viaje ofreciendo una frecuencia de 10 minutos en hora punta, mejorar la intermodalidad con otros servicios como las líneas RER A, RER E y Transilien L, y "dotar a la línea de trenes modernos y fiables, mejorando así el servicio ofrecido a los pasajeros".

Basado en la plataforma de tranvía URBOS de CAF, "de eficacia" probada, el material rodante propuesto constará de siete módulos articulados sobre cinco bogies.

Con una longitud de 42 metros y una anchura de 2,65 metros, las unidades ofrecerán una capacidad total de 86 plazas sentadas y 170 de pie, además de disponer de piso bajo en el 75% de las unidades, lo que facilitará el acceso y la circulación de personas con movilidad reducida (PMR). Contarán con sistema de climatización y las pantallas de información dinámica situadas sobre las puertas y en el andén.

El nuevo material rodante, que se ajustará a la identidad visual y al diseño de Île-de-France Mobilités para garantizar "una integración perfecta con la flota existente", está previsto que sea fabricado en la planta que CAF tiene en Bagnères-de-Bigorre, en la región francesa de Altos Pirineos.

Este nuevo contrato se une al firmado por CAF a principio de este mismo año para el suministro de 10 trenes regionales de la plataforma Régiolis a SNCF Voyageurs para la región de Nueva Aquitania, lo que confirma, en su opinión, su "capacidad de ofertar una de las gamas de producto más amplias del mercado francés en el ámbito de la movilidad", desde trenes Intercités de larga distancia hasta autobuses cero emisiones, unidades de cercanías, tranvías y metros.

La compañía vasca asegura que todo ello ha contribuido a fortalecer la presencia industrial y comercial de CAF en Francia, "convirtiendo dicho mercado en uno de los principales de la compañía". "Este nuevo contrato confirma el firme compromiso de CAF con el mercado francés", ha concluido.