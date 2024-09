Cacerolada en Bilbao pidiendo la liberación de Basoa y Martínez

Alrededor de una veintena de personas, pertenecientes a la plataforma de Venezolanos de Bilbao y Bizkaia se han concentrado frente al consulado en Bilbao para exigir la puesta en libertad de los dos mas de 2.000 arrestados en los dos últimos meses por el Gobierno de Nicolás Maduro, entre los que se encuentran los dos bilbaínos, José María Basoa y Andrés Martínez de los que nada se sabe, ni su paradero ni las acusaciones reales contra su personas. El portavoz de la plataforma, Pedro Gil, de la que forman parte unas 400 personas venezolanas, con un total de 11.000 seguidores, considera que los arrestados pueden estar "secuestrados en el helicoide, con todos los presos político .Se trata como ha apuntado Gil ,de "una cárcel muy grande donde llevan a todos los presos políticos, como el abogado de Corina Machado y a Perkins Rocha. El modus operandi es que les secuestran, no les dejan ver a sus familiares, no les permiten derecho a que un abogado les asista en su defensa y no les presentan ante el juez en el tiempo que corresponde", ha indicado.

Durante la protesta, los concentrados, que portaban fotos del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, han proferido gritos de "Maduro dictador", "ahí están, esos son, los que roban la nación" o "Y no me da la gana vivir una dictadura igual que la cubana", entre otros.

Contacto discreto con la familia

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha informado que la Delegación del Ejecutivo español en Euskadi "se pondrá en contacto con las familias" de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela y ha asegurado que el Ministerio de Exteriores "mantiene una comunicación constante" con ellas. En un acto en Vitoria-Gasteiz, Garmendia ha explicado que se trata de "un asunto de extrema importancia" para el Gobierno de España y que "no hay ninguna novedad" sobre la situación de los dos vascos detenidos en Venezuela bajo la acusación de terrorismo y se ha remitido a "las explicaciones pertinentes que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dio en el Senado".