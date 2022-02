Alan Parsons, Girlschool y Walter Trout se suman al Festival BBK Music Legends

La organización ha confirmado además las actuaciones de Shirley Davis, Maika Makovski, Anari y Mikel Renteria & Walk On Project Band. Actuaciones que se sumarán a las ya anunciadas de Status Quo, Hawkwind y Paul Carrack. La organización ha informado que dada "la gran acogida que tuvo el Voodoo Child Bar en la última edición del festival, este año también se podrá disfrutar del acogedor ambiente de este espacio", donde, en esta ocasión, contarán con las actuaciones de bandas de la escena local vizcaína como Micky & the Buzz, Gonzalo Portugal, Javi "Stilss" & Co. y Santiago Delgado junto a los Runaway Lovers.

Entradas ya la venta

Ya están a la venta las entradas de día a 55 euros (+gastos). Se mantiene el bono de 2 días a 90 euros (+gastos). Se pueden adquirir en Kutxabank y en la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com.