Alan Parsons encabezará el cartel del BBK Bilbao Music Legends Fest

El músico británico de rock progresivo Alan Parsons será uno de los cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Fest, que se desarrollará los días 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena.

Icono del rock progresivo, Alan Parsons ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros artistas.

Con casi 70 discos a sus espaldas, el músico británico llegará a Bilbao con Alan Parsons Live Project, un show que tuvo que suspender por motivos de salud en el festival 'Legends' de 2022, según ha recordado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

Junto a Parsons, los organizadores han anunciado también la presencia de la artista británico-estadounidense Lita Ford, fundadora y exguitarrista de The Runaways, así como de Samantha Fish, quien este año ha sido nominada al Grammy por su trabajo 'Death Wish Blues', y los madrileños Sex Museum.

Patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de la Villa, BBK Bilbao Music Legends Fest ha puesto a la venta los primeros bonos a un precio de 95 euros. Por otro lado, el festival ha anunciado que, "en su comporomiso para fomentar la participación" en el mismo "de todas las generaciones", el acceso al recinto será gratuito para los menores de 14 años. Asimismo, ha anunciado que próximamente irá desvelando nuevas incorporaciones que completen el cartel de la próxima edición de un festival por el que ya han pasado nombres como Deep Purple, The Beach Boys, Nina Hagen o The Pretenders.