Acuerdo entre el PNV y el PSE sobre el proyecto de Ley de Educación vasca

PNV y PSE-EE han alcanzado un acuerdo para continuar con la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Educación. Acuerdo “In extremis” justo antes del cierre del plazo de presentación de enmiendas. La principal discrepancia entre los socios de gobierno estriba en la pervivencia de los modelos lingüísticos que en el texto base no figuran tal cual, pero que los socialistas son partidarios de mantener en la futura Ley. El Portavoz del Gobierno Vasco Bingen Zupiria ha aclarado, tras el consejo de gobierno que queda en manos de los centros educativos la elección de los modelos siempre, con el euskera como eje vertebrador:

Enmiendas de la oposición

Los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Cs) han registrado en el Parlamento Vasco cerca de 290 enmiendas parciales al proyecto de ley de Educación. Además, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Cs han solicitado la devolución de la ley al Gobierno con la presentación de sendas enmiendas de totalidad. Sólo EH Bildu tal y como ha dado a conocer , en la Cámara vasca, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha presentado 146 enmiendas parciales que "van en la dirección del Acuerdo Educativo, son fieles a su letra y a su espíritu, y buscan darle precisión, definición y claridad al proyecto de ley". Enmiendas que abordan la euskaldunización y definen el marco plurilingüe centrado en el euskera "ya recogido en el Acuerdo Educativo". Además, se propone crear un Índice de Complejidad Lingüística, "instrumento para medir la situación sociolingüística del entorno de cada centro para adaptar lo mejor posible su proyecto lingüístico a esa realidad".

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, por su parte, ha explicado que ha presentado una enmienda de totalidad porque cree que el Gobierno "tiene que volver a empezar y proponer otro texto diferente", ya que se trata de "un mal texto, que no tiene un diagnóstico acertado del sistema educativo vasco", por lo que "no responde a las necesidades" del sistema educativo vasco. También enmienda a la totalidad la presentada pro el PP , junto a 66 parciales porque según el parlamentario Carmelo Barrio este "no es un proyecto de ley de convivencia". "Pensamos que una ley de Educación debe buscar la convivencia", ha defendido.

Tras el debate de todas las enmiendas y abierto a ampliar consenso quiere aprobar el texto antes de que finalice el año.