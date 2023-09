La Sonrisa del Gentleman

No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti

La transferencia espontánea de rasgos es un mecanismo que hace que cuando una persona está hablando mal de alguien, el que escucha de manera consciente o inconsciente, le atribuye al emisor las mismas características que este está criticando. Por eso si no vas a hablar bien de alguien, mejor que no digas nada, en caso contrario te estas haciendo daño a ti mismo. Este es el consejo buenrollista que José Miguel Alonso Vélez no trae esta semana.