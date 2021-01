Más de uno Gipuzkoa 25/01/2021 con Eduardo Yañez

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Entran hoy en vigor las nuevas restricciones para tratar de frenar el virus: prohibido salir del municipio de residencia y las reuniones de más de cuatro personas. A partir de hoy está prohibido salir del municipio de residencia sin causa justificada y las reuniones de personas quedan limitadas a un máximo de cuatro, tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relación a instalaciones y establecimientos abiertos al público, o respecto a personas dependientes. Este nuevo ensayo nace con una esperanza de vida de 20 días, aunque el Gobierno Vasco no descarta reducir su vigencia y aprobar nuevas restricciones antes si no surte el efecto deseado. El Ejecutivo ha reiterado que aún hay margen para endurecer las medidas anti-Covid y que depende del comportamiento ciudadano y del cumplimiento de las normas vigentes que estas den o no resultado.

