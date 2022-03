ENTREVISTA MÁS DE UNO BIZKAIA 01/03/2022

El Ayuntamiento de Barakaldo se personará como acusación popular para pedir a la justicia que tome cartas en el asunto

La Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, está en contacto con la victima de la presunta agresión sexual: "Está mejor, está mas tranquila, está recibiendo todo el apoyo y el cariño que requiere después de una situación tan dura. Después de unas primeras horas de shock, yo creo que podemos imaginar, o no, qué se siente en un momento así una mujer que se ve agredida por cuatro personas". "Con el Ayuntamiento de Barakaldo hemos decidido personarnos como acusación popular para asegurarnos que al menos alguien pide la prisión provisional para esos delincuentes", ha remarcado la alcaldesa. Amaia del Campo ha seguido con la protesta asegurando que "algunos de los detenidos eran viejos conocidos de la Policía Local y de la Ertzaintza". "Personas con antecedentes de delitos violentos, no de agresiones machistas, pero sí violencia que supone por ejemplo un robo. No puede ser que entren por una puerta y salgan por otra .