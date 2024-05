Ramón Lázaro: "Ribera Navarra y Tudelano están completamente saneados. Yo me los encontré hechos un cristo"

El Presidente del Club Deportivo Tudelano SAD y de Ribera Navarra FS, unidos en una misma entidad, ha contado en Onda Deportiva que ambos equipos no tienen deudas, cuando la del Tudelano era de 1,3 millones hace dos años y la de Ribera Navarra, 800.000 euros hace doce meses. "Creo que hemos hecho un gran trabajo, económicamente están completamente saneados, no se le debe ni un euro a ningún jugador ni proveedor. Yo me encontré un pre concurso de acreedores en el Tudelano y cuarenta mil demandas y tres meses de retraso en pagos a los jugadores en Ribera Navarra". Ramón Lázaro asegura: "No me gusta hablar bien de mí mismo pero nos debemos ceñir a los hechos. Los dos equipos están más vivos que nunca y cuando yo los cogí estaban completamente muertos a nivel deportivo y a nivel económico".

Lázaro ha invertido 2,1 millones en sanear al club sin contraprestación alguna: "Sin nada. Es una inversión que la tienes que hacer, es una satisfacción personal y no me queda otra. Aquí no hay rédito de nada. Estoy muy satisfecho de cómo están los clubs para poder cerrar esta temporada"

"Yo hago de director deportivo, no hay dinero para fichar uno"

En lo deportivo Ribera Navarra se salvó in extremis ganando en el último partido al Campeón de la Champions, Palma. Era el cuarto partido de Álvaro Cordón "Cone" y Ferrán como técnicos del club en lugar de Juanma Marrube, con quien Lázaro se muestra agradecido: "ese mes hizo otras labores como el scouting, seguimientos a los rivales... porque entrenar lleva una tarea muy exigente detrás. Juanma se desvinculó de la parte práctica de lo que es el entrenamiento y estar en el banquillo pero pasó a estudiar a los rivales. Ahora estamos con la decisión de ver quién va a entrenar el año que viene al equipo". No está decidido si Cone y Ferrán se han ganado el puesto: "ellos son hombres de club. Si tienen que coger el equipo lo harán con mucho gusto y si tienen que dar un paso atrás y recibir un nuevo entrenador lo harán también, es un lujo tener gente así en el club".

"Estoy aquí sin ánimo de lucro"

De hecho el Presidente será el que tome la decisión de quién será el nuevo entrenador: "La verdad que soy yo el que tiene que hacer todo esto. Yo hago las labores de director deportivo porque somos un club humilde. Me gustaría tener director deportivo, secretario técnico y cuatro scouting pero no podemos. Yo estoy aquí sin ánimo de lucro y sin cobrar nada del club, al no poder contratar a nadie que haga esas labores las tenemos que hacer nosotros. Ya tengo mirados bastantes entrenadores, esta semana voy a terminar de hacer varias entrevistas y esperemos que la semana próxima anunciemos quién va a ser el entrenador y varias renovaciones y fichajes. Tenemos mucho trabajo realizado".