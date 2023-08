Rafa del Amo: "No me apetece hablar de la situación, Rubiales dijo lo que tenía que decir"

Reconocimiento del ayuntamiento de Pamplona esta mañana a los navarros Rafa del Amo, Javi Lerga y Javier López Vallejo, por su contribución al reciente éxito de la Selección española de fútbol femenino, actual campeona del mundo, con la polémica de Rubiales como telón de fondo.

Del Amo, que ostenta el cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la federación, ha preferido "escurrir el bulto" al ser preguntado sobre el beso sin permiso que el presidente de la federación, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas a las campeonas del mundo.

Reconoce que es "un momento complicado" y que "no le apetece hablar de la situación". El responsable del fútbol femenino de la federación española asegura que "el presidente dijo lo que tenía que decir", por lo que ha pedido a los medios presentes "dejar pasar este tiempo".

El también presidente de la Federación Navarra de Fútbol lamenta que estos hechos y su consiguiente polémica "tapen lo que realmente les ha costado tanto", en referencia a la consecución del Mundial de fútbol. Del Amo ha señalado a los medios de comunicación por hablar de "otras cosas y de lo que realmente es esto, que es la primera vez en la historia que somos campeonas del mundo".

"Este año he estado en los tres campeonatos del mundo que hemos ganado, sub-17, sub-20, y absoluta. No hay ningún país en el mundo con lo nuestro. Mi sueño es que todos los clubes navarros tengan esta sección femenina, que lo necesitamos tanto de fútbol como de fútbol sala, que las chicas hagan fútbol. No tengo que mirar más allá, hoy tengo que presumir de lo que tenemos", ha recordado.

Repreguntado sobre Rubiales y su actitud ha insistido en que "no va a hablar", considera que "no es el momento" y ha pedido a los periodistas que "no le metan en ese jardín, porque no es el día para hablar de esto".

Asimismo, cuestionado por la asamblea del viernes ha reconocido no saber qué ocurrirá. "No tengo ni idea. Yo estoy ahora muerto, he dormido muy poco, ayer nos recibieron en Moncloa, habíamos dormido dos horas. Había que celebrarlo, porque si veis Madrid era brutal, la gente nos estaba esperando. Hemos ganado la visibilidad que tanto queríamos para el deporte de la mujer", ha matizado.

De la misma manera, Del Amo se ha mostrado ambicioso, cree que la selección y la federación "no se pueden quedar aquí" después del éxito conseguido. Es más, el navarro ha confesado que en el avión le dijo 'al presi' que "tiene un proyecto a futuro mucho más importante de lo que se está haciendo".