La pamplonesa Carlota de Miguel participa esta noche en "El Piano", el nuevo programa que estrena La Sexta

Hablamos en Onda Cero con la pianista y cantante pamplonesa Carlota De Miguel, que esta noche participa en "El Piano", el nuevo programa que hoy se estrena en "La Sexta" y que trata de buscar a los mejores pianistas del país.

No es el primer programa de televisión en el que Carlota participa, lo hizo hace unos años en Got Talent y fue aquella participación, precisamente, la que provocó que la productora le llamara para este "anti-talent show", una adapación de "The Piano", un formato que ha arrasado en Reino Unido, considerado el formato revelación del pasado año. "The Piano" ha sido galardonado como el mejor reality de competencia en los Rose D’Or Awards, el mejor programa original en The Broadcast Awards o el mejor formato de reality para C21 Awards.

La pianista y soprano Carlota de Miguel estudió música en la Escuela Joaquín Maya y en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, se graduó en piano por la Trinity Laban Conservatoire of Music And Dance de Londres y tiene másteres en piano, canto y dirección de orquesta. A sus 30 años, tiene una larga trayectoria como concertista que le ha llevado a actuar en importantes escenarios internacionales, incluso cantó en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra. Desde hace un año aproximadamente dirige Studio Carlota, donde ofrece formación personalizada y donde extrapola los valores de la música al mundo empresarial.

En "El Piano", el programa presentado por Ruth Lorenzo, los pianistas eligen la canción que quieren interpretar y actúan en lugares públicos mientras Pablo López y Mika los observan desde una habitación oculta, ya que ellos son los encargados de elegir a los mejores. Carlota eligió "Stand by me", de Ben E.King y la interpretó en una estación de tren de Barcelona. Además, fue la única participante que grabó otra canción ya que la directora se lo pidió tras escucharla en un ensayo, aunque no sabe si se verá en televisión.

La pianista y soprano pamplonesa, que pronto va a sacar un disco, asegura que no es un programa competitivo, por eso se denomina anti-talent show, ya que a todos los concursantes les une su pasión por la música y especialmente por el piano, un instrumento que para ella "lo es todo".