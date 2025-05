David García: "Ha sido una temporada de muchos cambios"

David García lleva trece temporadas en Ribera Navarra, y las dos últimas han supuesto mucho sufrimiento. En esta última, dos victorias iniciales dieron paso a un tramo de la temporada con muchas derrotas y apenas algún empate que llevó al equipo a puestos de descenso, de los que le ha costado salir. Álvaro Cordón "Cone" salió del banquillo, le sustituyó el técnico del filial Francisco Javier Jiménez "Kapu" y el equipo empezó a ganar, llegó y se fue en pocos días David Zamorano con duras críticas al club y a los jugadores tras volver a la senda de las derrotas, y el regreso de "Kapu" primero como técnico interino y después como definitivo ha sido la clave para recuperar las victorias, el ánimo y el juego. "'Kapu' nos ha dado frescura y confianza en nosotros mismos", analiza el capitán David García.

"Es normal que Zamorano dijera lo que dijo, yo le deseo lo mejor y espero coincidir de nuevo con él en el futuro", afirma David, que considera una clave de la temporada la cantidad de cambios a todos los niveles que ha habido. "Hemos reaccionado a tiempo y hubiera firmado al principio de temporada estar como estamos", asegura. Ribera Navarra ha salido del descenso tras una gran victoria en Anaitasuna contra el Xota que "ha supuesto un punto de inflexión", según David García. Ahora no solo depende de sí mismo sino que si gana mañana en Tudela a Burela, al que lleva un punto de ventaja, dejará casi sentenciada la permanencia, salvo que Noia dé la gran sorpresa de la liga y le gane al Barcelona, tercer clasificado.

David tiene claro que el partido de mañana hay que jugarlo sin dejarse llevar por las emociones ni pensar en otra cosa que no sea lo que está sucediendo en el terreno de juego. Pero sabe que el ambiente en la Caldera está asegurado y confía en él mismo y en sus compañeros. A sus 39 años (cumplirá 40 este año) descarta que estemos viviendo sin saberlo sus últimos minutos como jugador de fútbol sala: "No, no, no. Mientras que la cabeza y las piernas me vayan yo voy a seguir. Es el club de mi vida, llevo mucho años y tengo mi vida aquí. Por ahora me siento con las ganas, la confianza y la mentalidad de querer hacer cosas buenas y grandes para este club".