Osasuna se pierde en Gerona

Osasuna jugó un mal partido en Montilivi. Con hombres ofensivos en el once optó por esperar y tratar de contener al Girona, y eso tenía sus riesgos. 33 minutos tardó el equipo de Míchel en marcar su primer gol a cargo de Bryan Gil. Cierto es que la definición en tres de los cuatro tantos locales fue magistral, con Bryan Gil tirándose al suelo con poco ángulo cerca de la línea de fondo, Tsygankov haciendo un control orientado en el área para definir el 2-0 y Abel Ruiz rematando con el empeine exterior un chut que se coló cerca de la escuadra de la portería de Sergio Herrera. El cuarto fue rematar a puerta vacía por parte de Stuani.

Pero también es verdad que hubo errores en la defensa de los cuatro goles, con Bryan Gil yéndose de Nacho Vidal, Torró asistiendo de manera involuntaria a Tsygankov o la defensa dejando controlar a Yángel Herrera con el pecho para asistir a Abel Ruiz, además de Catena fuera de sitio en el cuarto tanto de Stuani. No es cuestión sin embargo de achacar los goles a las parejas de baile de los que marcaron, sino a todo el equipo y al entrenador por el planteamiento defensivo del inicio. Osasuna no fue Osasuna porque no fue valiente a Montilivi. No pensó que la mejor manera de defender es tener al rival lejos de tu campo y tu área, y solo tras encajar el primer gol hubo diez minutos de lucidez en ataque y de jugadas elaboradas.

Hubo de hecho una estadística vergonzante que a punto estuvo de emular al partido de Osasuna en Miranda de Ebro con Jan Urban de entrenador en la 14-15: el primer remate a puerta, que además salió muy desviado, fue en el minuto 93 de partido. Hasta entonces Gazzaniga solo había intervenido para atrapar cómodamente un centro de Moncayola al área. Nada más.

La parte positiva fue el debut esta temporada de Iker Benito y Javi Martínez, volviendo a tener minutos ambos con la camiseta de Osasuna en Primera División. Y poco más. El domingo hay otra opción para recuperar las señas de identidad.