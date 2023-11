Navarra verá incrementada su aportación al Estado si se condona deuda a Cataluña

El Gobierno de Navarra pedirá revisar su aportación financiera al Estado si se ejecuta la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña tras el pacto entre el PSOE y ERC. Una cuestión que se ha abordado en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra donde no ha salido adelante una iniciativa de UPN en la que se reclamaba que Navarra no pague por la deuda generada por otras comunidades autónomas. pero en la que todos los grupos han coincidido en solicitar un trato justo para Navarra. A la Comunidad Foral le corresponde pagar el 1,6% del coste de los intereses de la deuda del Estado, cifra que el pasado año superó los 30.000 millones de euros. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno de Navarra que "se siente con el Gobierno de España y que no se nos perjudique". Una cuestion a la que ha respondido el portavoz parlamentaio y secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha señalado que el Gobierno de Navarra "negociará" con el Gobierno de España "el futuro de ese acuerdo" a la par que ha incidido en que lo harán "desde dentro del régimen foral y siempre defendiendo al máximo los intereses de los navarros". Entre los socios de gobierno, en especial Geroa Bai, también se ha pedido al Gobierno de Navarra que "aclare esta cuestión "y "conozca con detalle cómo le afectan estos acuerdos".

LEY AMNISTIA

Asimismo la Junta de Portavoces también ha rechazado una declaración, en este caso del PP, en la que se pedía al Parlamento que rechazara "la amnistía que se ha negociado con ERC porque supone un golpe a los cimientos de la independencia del poder judicial". UPN ha votado a favor, PSN en contra y el resto no se ha pronunciado. El texto pedía que el Parlamento rechazara la amnistía porque "debilitará el Estado de las Autonomías, acrecentará los privilegios de una minoría y acabará con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución".