Juanma Garro: "Al supermercado no hay que ir a ahorrar dinero, hay que ir a buscar salud"

En Onda Cero hemos compartido hoy unos minutos con el ganadero y presidente de Lacturale, Juanma Garro.

Afirma estar viviendo estos días de movilizaciones con preocupación y con miedo de no saber trasladar a los ciudadanos que el beneficiario de todas las reivindicaciones debe ser el consumidor. “Que los consumidores tengan la seguridad de que lo que queremos es que tengan alimentos de calidad al mejor precio, procurando salud”, ha dicho.

Garro ha señalado que hay que controlar la cadena alimentaria en todos sus eslabones y que los productores y consumidores deber ir de la mano. Cree que “las administraciones deberían preocuparse por la alimentación de los ciudadanos” y considera que “ahora la han dejado de la mano”.

Al consumidor Juanma Garro le lanza un mensaje: “al supermercado no hay que ir a ahorrar dinero, hay que ir a buscar salud”. Dice que hace 50 años el gasto en alimentación suponía el 60% de los ingresos de una persona y que ahora no llega al 15% así que considera que “en gastar mucho o poco en comida no va la salud económica de las familias”.

Asegura que no se exige lo mismo al producto que viene de fuera que al de casa e insiste en que los gobiernos se han olvidado de que hablamos de alimentación, “algo con lo que no se debería jugar”. Añade que hay que pedir que la alimentación esté más vigilada en todos los sentidos, tanto en el de la salud como en el económico.

Ha terminado recomendando al consumidor que compre productos locales y de calidad.