Jagoba Arrasate no seguirá en Osasuna

Jagoba Arrasate no está convencido de continuar una séptima temporada y pondrá fin en junio a su relación con Osasuna. Esta mañana se lo ha anunciado a Director Deportivo, Presidente y capitanes, y por la tarde ha tratado de explicar los motivos durante 50 minutos en una comparecencia de prensa. Afición, directiva y Dirección Deportiva quieren que se quede, pero Jagoba se va.

Falta por saber los motivos por los que no está convencido de seguir más allá del temor a una posible salida precipitada por la puerta de atrás en los próximos años si las cosas iban mal. A pesar de los múltiples intentos de los periodistas por saber qué le lleva a no estar convencido el entrenador no se ha salido del guion, siendo elegante en sus respuestas y dejando claro que no ha habido negociación porque no ha sido necesaria. Una y otra vez ha negado tener roces con los dirigentes del club.

Jagoba ha dejado la puerta abierta a una segunda etapa después de estos 9 últimos partidos, tras los que se irá habiendo logrado un brillante ascenso a Primera División en su primer año y permanencias holgadas los otros cinco, incluyendo la segunda final de Copa en la historia del club y una clasificación europea.