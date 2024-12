El Gobierno de Navarra mantiene el nivel 0 del plan de inundaciones en espera de la remisión del temporal

El Gobierno de Navarra mantiene activo el nivel 0 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad foral, "en espera de la remisión del temporal". Según han indicado desde el Ejecutivo, las precipitaciones han sido "en general inferiores a las esperadas al inicio del episodio" y la punta del Arga en la Cuenca de Pamplona se ha producido a las 23.30 horas del domingo, con 206,82 metros cúbicos por segundo. La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha dirigido este lunes la reunión del Comité Asesor de Emergencias, en la que han participado el director general de Interior, Salvador Díaz; el servicio de Bomberos, la Policía Foral, y técnicos de Protección Civil y del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Descenso de las lluvias

El pronóstico meteorológico indica un "descenso notable de las lluvias en las próximas horas, si bien se han dado acumulados importantes de precipitación en los últimos días que llevan a mantener la monitorización de los caudales de los ríos, que bajan con niveles altos de agua". En la Cuenca de Pamplona, la punta del Arga se ha producido a las 23.30 horas del domingo, momento en el que se han registrado 206,8 metros cúbicos por segundo. El seguimiento se traslada ahora a la cuenca baja del Arga, en la que podrían darse desbordamientos puntuales en las zonas inundables, si bien "no se esperan afecciones significativas a los núcleos de población". El centro de control de emergencias de SOS Navarra 112 no ha registrado "incidencias destacables" a lo largo de la noche más allá de balsas de agua y no se han producido daños a personas. SOS Navarra ha mantenido comunicación con los representantes municipales de las zonas afectadas por el episodio. A lo largo del fin de semana se han aplicado "de manera adecuada" las medidas de prevención de los planes municipales de inundaciones (PAMRI), tales como la retirada preventiva los vehículos de las zonas inundables.

Situación carreteras

El Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras mantiene activo desde las 5 horas del lunes un dispositivo compuesto por 66 máquinas quitanieves, que estarán en servicio hasta nueva orden. En Pamplona, sigue cortado el paso inferior de la PA-30 en Landaben (acceso a Volkswagen) por inundación. En la NA-137, Burgui-Isaba-Francia, Puerto de Belagua, es obligatorio el uso de cadenas en el pk.33,5 (Isaba) por nieve. Y está cerrado el puerto de Belagua en el pk. 47, a la altura de la venta de Juan Pito, por nieve. La NA-2011, Salazar-Francia, puerto de Larrau, está cerrada desde el pk. 6,8, por nieve. También está cerrada la NA-2012, Cuatro Bordas-Irati en el pk.7, por nieve. Asimismo, está cortada por inundación la NA-6140 Tafalla - Miranda de Arga, en lso pk 11 -13. Y la NA-2316, Zulueta en el pk. 0, paso inferior de la A-21. En el distrito de Irurtzun están cortadas la NA-2410 en el pk. 12,2 y la NA-7010, Astrain-Irurtzun, por inundación. Y se requieren cadenas en la NA-7510, San Miguel de Aralar, desde el pk. 3,5 por nieve. El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.