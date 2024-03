David Urdánoz: "Me queda por arbitrar una final de Champions y un Mundial, pero los equipos españoles siempre están ahí"

David Urdánoz Apezteguía es colegiado de Primera División de Fútbol Sala desde hace 17 temporadas. Lleva 7 como internacional y 3 en el grupo élite de UEFA. El pasado viernes arbitró en la Liga Nacional de Fútbol Sala el derbi entre Osasuna Magna, el Xota, y ATP Tudelano Ribera Navarra. Pudo hacerlo por ser ambos equipos navarros, y lleva ya unos cuantos derbis entre amistosos, partidos de Copa del Rey y los de liga como el de la semana pasada.

Urdánoz reconoce que hay aspectos difíciles de ver para los árbitros de fútbol sala: "El problema que tenemos es esa cercanía física al jugador y esa velocidad del juego. El fútbol sala va mucho más deprisa que el fútbol: Alberto Undiano me dice que él no podría haber arbitrado un partido de fútbol sala. Vamos a otro ritmo, es muy diferente. Las manos y pequeños contactos cambian en función de cómo estés colocado. Ahí cuenta la suerte y la experiencia para anticiparte al juego".

David Urdánoz ha pitado en competiciones internacionales y considera que "la liga española es la mejor del mundo, donde están los mejores jugadores, pero hay otras ligas como la rusa o las de los Balcanes donde el jugador es más fuerte, y están acostumbrados a un contacto físico mayor. Tú tienes que adaptarte a esa idea que ellos tienen del fútbol sala". Si el juego te demanda un mayor contacto tú tienes que seguir esa tendencia y tienes que permitirlo"

David reconoce que le quedan aún hitos por conseguir "a nivel nacional lo he pitado todo pero a nivel internacional me queda una final de Champions y un Mundial. La final de Champions es complicada porque es habitual que haya equipos españoles, y a un Mundial podría ir, pero la selección española es una de las mejores del mundo y en ese caso no podría pitar la fase final".

El colegiado navarro cumple en octubre 45 años, por lo que aún le quedan encuentros por delante hasta alcanzar los 48, año de la retirada obligatoria.