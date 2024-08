Amparo López: " A estas alturas del verano hemos registrado en Navarra 130 incendios frente a los más de 400 de 2022"

Con la llegada de las altas temperaturas y la ola de la calor Navarra mantiene, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el riesgo "muy alto o extremo" de incendio forestal. Sos Navarra ha llamado a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Un mensaje en el que ha incidido en Más de Uno Pamplona la consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, quien ha apelado "a la responsabilidad de todas las partes" y, en especial, a la "responsabilidad individual" para evitar y minimizar el riesgo de incendios en la Comunidad Foral.

Reducción incendios

2022 fue un año nefasto en materia de incendios en Navarra. A estas alturas del verano se habían producido más de 400 fuegos, parte de ellos de notables consecuencias, algo que se ha revertido en la actualidad gracias a la renovación del plan de incendios de Navarra ( Plan Infona) y a la mejora de la coordinación entre todas las instituciones. La titular de Interior ha incidido en que "los fuegos de verano se previenen durante el año "a través de la coordinación y ha señalado que las cifras actuales reflejan que la prevención ha servido para controlarlos: "A estas alturas del verano hemos registrado en Navarra 130 incendios, y de menor alarma, frente a los más de 400 de 2022. El grado de incidencia está muy por debajo del 50%, si bien no hay que dejar de apelar a la responsabilidad"

Conexión Y vasca

La también portavoz del Gobierno se ha referido a las últimas voces que han pedido que no se descarte la conexión con la Y vasca por Ezkio Itxaso (Gipuzkoa). La ultima en hacerlo ha sido la consejera vasca de Movilidad, Susana García, quien ha pedido en la conexión del TAV con Navarra "prime la responsabilidad y el interés general". En la última visita del Ministro de Transportes, Óscar Puente, el ejecutivo central sostuvo que no ha podido iniciar el estudio de la opción guipuzcoana ya que se está encontrando con la resistencia de los municipios afectados. Amparo López sostiene que " una parte ha lanzado una percepción o una voluntad", si bien advierte de que "no se concluirá hasta que todas las partes consensuen esta voluntad".

Incidentes Bajadica Puy

Otro de los asuntos abordados por la consejera de Interior ha sido los incidentes en la Bajadica del Puy de las fiestas de Estella que ha "lamentado y condenado por ser reprobables actitudes de este tipo. López ha pedido "generar una convivencia pacífica" y ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad a todas las partes". Ha advertido, asimismo, que el ejecutivo permanecerá atento a la celebración del Día del Inútil en Etxarri Aranaz.