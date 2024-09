Aitor García: "Me he fijado en Carlos Chocarro para ser capitán de Anaitasuna"

Helvetia Anaitasuna tiene nuevos capitanes esta temporada. Con la retirada o salida sucesiva en los últimos años de Miguel Goñi, Carlos Chocarro, Ander Izquierdo o Antonio Bazán, la responsabilidad de ser primer capitán recae ahora en Aitor García, joven pivote de 23 años formado en las categorías inferiores de Anaita y que debutó con el primer equipo en la temporada de la pandemia, la extraña 19-20. Ahora, asentado ya en el vestuario y en la liga ASOBAL, Aitor ha pasado a liderar un trío de capitanes que completan Oleg Kisselev y Julen Elustondo, "que me están ayudando un montón, la verdad -reconoce-. Hacemos una tresena muy buena". La temporada pasada fue tercer capitán por detrás de Nico Bonnano y Antonio Bazán, y ahora le toca ser primero. "Quique Domínguez, el entrenador, me dijo que no cambiara mi forma de ser por ser capitán, que me comportara igual. Compartí vestuario tres temporadas con Carlos Chocarro y siempre me he identificado mucho con él en la manera que tenemos de comportarnos en la pista. Me he fijado mucho en él. Ahora intento hacer muchas cosas como las que hacía él, pero es un grupo muy fácil de llevar y en eso no tengo ningún problema".

Aitor García compagina el balonmano con estudios de Historia y Patrimonio: "Aún quedamos unos pocos de Letras -ríe-. En el equipo ha habido ejemplos de compaginar balonmano y estudios. Antonio Bazán ha sido un ejemplo inmejorable. Sigue jugando mientras hace la residencia de medicina. Es un fuera de serie."

Sobre el inicio de liga del equipo, con una victoria contra Nava y una derrota frente a Guadalajara, Aitor García cree que "es como para estar contentos, aunque nos ha dejado mal sabor de boca perder contra Guadalajara. Los errores nos jugaron una mala pasada y no supimos gestionar esos malos momentos. Contra Nava fue diferente, jugábamos contra veteranos con nombre en Asobal e hicimos un partidazo".