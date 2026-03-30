Marimar Ganuza: "Confiamos en que este año salga la Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo"

En Más de Uno Pamplona hemos charlado con Marimar Ganuza Fanlo, que en junio del año pasado se convirtió en la primera Hermana Priora de La Hermandad de la Pasión del Señor en Pamplona en sus 138 años de historia.

Un año, 2026, marcado en gran medida, por la celebración del Centenario de las Hermanas de la Soledad. Ganuza recordaba que la misa de la Escalera de San Fermín del pasado 3 de marzo se dedicó a ellas y tres días después la Catedral de Santa María la Real de Pamplona acogió la apertura oficial del Centenario, con la celebración de una Santa Misa presidida por Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.

La Hermandad de la Pasión se prepara, un año más, para vivir una Semana Santa que en el caso de la capital navarra tiene una característica particular desde el mismo nacimiento de la Hermandad en 1887, el carácter bíblico de sus procesiones que representan lo que para los cristianos es toda la historia de la Salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Ayer se celebró el Domingo de Ramos, con la bendición de ramos y palmas en la plaza de Santa María la Real, y la posterior procesión hasta la Catedral donde se celebró a mediodía la eucaristía. La Priora confía en que, después de dos años suspendida, este 2026 pueda celebrarsela procesión del Santo Entierro el día de Viernes Santo.

En la actualidad la Hermandad está integrada por más de 3.000 hermanos, hombres y mujeres, y cuenta con un local que han reabierto recientemente después de acometer algunas obras. Su actividad no se limita a los actos propios de la Semana Santa sino que su actividad se desarrolla durante todo el año.